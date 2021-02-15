Михеев: В недрах российской элиты зреет «Ельцинский» заговор

15.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Внутри российской элиты существует заговор против президента Владимира Путина. Те, кто рассчитывал, что он будет управляемым и беспроблемным главой государства, ошиблись и теперь хотят откатить все к модели начала 90-х годов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невзоров, Навальный – это все эпизоды. Я считаю, что внутри России, внутри российского правящего класса, внутри российских официальных структур власти, в том числе, существует некое подобие глубоко эшелонированного заговора. Оно существует, в противном случае очень трудно объяснить неуязвимость Навального, долголетие «Эха Москвы», странную судьбу того же Невзорова, который был доверенным лицом Путина, а теперь всех поливает и так далее, и так далее.

Я считаю, что смысл именно в этом. Вот, в свое время привели к власти Путина, надеялись, что с Путиным не будет проблем. Но вдруг они появились. При всех вопросах, которые к Путину есть, он решил взять и в какой-то момент упереться, сказать, что «власть будет у меня, потому что я президент».

Пошло достаточно очевидное укрепление силовой составляющей, есть определенные успехи в реформировании армии, и многим это не нравится. Скинуть его вооруженным путем или путем давления довольно опасно – могут что-нибудь и отстрелить по ходу дела.

Но цель – поставить его в абсолютно неприемлемые условия, чтобы он все равно или естественным, или неестественным образом отказался от власти. И вернуть ситуацию условно к ельцинскому формату», – заявил Михеев.