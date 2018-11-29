“Михомайдана” в Грузии не будет – беглому президенту уже не верят
После победы Саломе Зурабишвили на президентских выборах в Грузии возможны акции протеста сторонников Саакашвили, но ни во что серьезное они не перерастут.
Об этом у себя в Фейсбуке пишет украинский правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возможен ли грузинский Майдан после обнародования результатов сегодняшних выборов? Нет. То есть, акции протеста сторонников Саакашвили возможны. Потому что «Грузинская мечта», несмотря на все, возобновила демократию в Сакартвело, отмененную во времена Гамсахурдиа, Шеварднадзе и Саакашвили. И «Единое национальное движение», партия Саакашвили, не запрещена и имеет все возможности для оппозиционной деятельности – проводить акции протеста, агитировать в СМИ.
Акции протеста возможны и, очевидно, будут. Потому что сейчас Грузия – демократическая страна, в отличие от Грузии времен Саакашвили, где протесты просто подавлялись. Но эти акции не станут Майданом в том смысле, как стали Майданом события в Тбилиси ноября 2003-го, когда свергли режим Шеварднадзе. Не поддержат их ни миллионный Тбилиси, ни четырёхмиллионная Сакартвело. Потому что Саакашвили – это реинкарнация Шеварднадзе или ретрансляция Порошенко. Возвращать его для картвелов смысла нет. Его возвращение – это путь в вчера», – пишет он.
Правозащитник находит у бывшего президента Грузии и нынешнего президента Украины много общего.
«Порошенко – alter ego Саакашвили, – пишет он – Порошенко – не просто кум Саакашвили. У них одна социальная природа. Они – представители одной социальной группы – грузинского или украинского крупного капитала. Компрадорского капитала, зависимого от Запада. Отсюда и сходство в их политических движениях: подавление социальных и гражданских прав «подданных».
Поэтому Порошенко выбрал себе безработного в то время Михо помощником, так как их социально-экономические практики были похожими.
Сегодняшние результаты президентских выборов в Сакартвело говорят скорее не «Добро пожаловать, Саломе», а «Давай, Михо, до свидания». Но на самом деле важно не просто сказать «до свидания» Михаилу и Петру, но и изменить социально-экономический курс наших братских и во многом похожих стран», – резюмирует Чемерис.
Метки: Владимир Чемерис, Грузтя, Майдан, мнение, Саакашвили
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