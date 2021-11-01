Микробиолог: «Победить коронавирус не удается. Ничего хорошего нас не ждет»

01.11.2021 11:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения коронавируса вируса не оправдались.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина, отвечая на вопрос, есть ли шансы, что пандемия ковида закончится в следующем году.

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«Увы, ничего хорошего ждать не приходится. Мир вступает в очередную зимнюю волну. Там, где отказались от санитарных мер, вроде ношения масок и соблюдения социальной дистанции, идет увеличение числа заражений. В странах, где есть высокий уровень коллективного иммунитета за счёт высокого уровня вакцинации плюс переболевшие, нагрузка на больницы и кладбища снижается, но всё равно остается высокой. В странах, которые не смогли или не захотели вакцинировать большую часть населения, эта четвертая волна ничем не уступает, а порой и превышает величину первой и второй волн», – сказала Доронина «Московскому комсомольцу».

По ее словам, есть исследования, которые показывают, что иммунитет к SARS сохраняется в среднем 20 недель.

«Если раньше переболевших дважды были единицы, то теперь этим никого не удивишь. Уже можно сказать, что надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения вируса не оправдались. Если число заново переболевших приблизительно равно числу тех, кто теряет иммунитет из-за давности, вирус может ходить по кругу. Если у вас затапливает лодку, и вы вычерпываете воду с такой же скоростью, как прибывает вода, никуда сдвинуться вы не сможете.

Без массовой вакцинации ничто не мешает получить весеннюю, а потом и осенне-зимнюю волну коронавируса. Фактически, мы наблюдаем переход коронавируса в «режим гриппа», когда десятками лет есть две волны. Только у гриппа это происходит в результате появления новых штаммов, а у коронавируса тот же штамм слегка себя изменяет для увеличения эффективности распространения. Я не вижу шансов, что в 2022 году вирус внезапно исчезнет», – считает ученый.

Она также убеждена, что антиковидных вакцин хватит на всех, поскольку в мире их производится достаточно.

«Но, как мы видим, проблема не только в том, что не хватает прививок желающим, а в том, что не хватает желающих. Так в России некоторые смогли вакцинироваться третьей дозой – т.н. бустер – в то время как большое число людей еще не вакцинировались первой дозой, потому что не хотят. Ситуация в Беларуси и на Украине еще хуже, там привились двумя дозами 20% и 16%, соответственно», – подчеркнула Доронина.