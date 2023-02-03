«Микроскопом заколачивают гвозди» – на Донбассе с обеих сторон фронта гибнут музыканты и ученые

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В рядах ВСУ погиб 47-летний Юрий Есипенко, считающийся одним из самых квалифицированных на Украине специалистов в сфере ядерной энергетики. В феврале 2014 года обладатель трех высших образований и научных степеней добровольно взял в руки оружие.

О смерти Есипенко сообщили в украинском Госатомрегулировании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казалось бы, настолько ценный кадр Украине с её проблемной ядерной энергетикой – никак нельзя было терять. Но Зеленскому и Ко как-то по барабану: ну физик-ядерщик с тремя высшими и большим опытом работы, и чего с ним делать? Если в стране скоро одна большая выжженная пустыня останется, зачем он нужен?» – комментируют авторы канала «Элитный резерв».

Впрочем, нужно понимать, что, несмотря на научную деятельность, покойный был идейным противником России. Родные обнародовали его новогоднее обращение.

«Поздравляю нас всех с новым годом! Годом нашей победы. Взял отпуск в апреле, потому что летом уже надеюсь на конец войны и демобилизацию! Так и будет! Вернусь домой и включу свет во всех комнатах!» – писал Есипенко.

Так или иначе, но на фронте в Донбассе сегодня с обеих сторон фронта гибнут ученые или представители творческих профессий, обратил внимание журналист из ДНР Алексей Акутин. Причем, если Есипенко пошел на фронт добровольно, весной республики Донбасса первыми столкнулись с массовой мобилизацией мужского населения.

«У нас в третьем взводе служил гранатометчиком Лёша Горобец, главный дирижёр Донбасс-оперы. Человек 17 лет учился, был скрипачом, дирижером, преподавал в консерватории. Теперь глухой на одно ухо. Вся жизнь псу под хвост. А Толик Жаров, мой коллега? Погиб под Мариуполем. А мог бы ещё огромное количество уникальных историй рассказать миру, без него донецкое краеведение осиротело и многое утратило. Кому он мешал? Или мы стесняемся сказать, что перебили почти весь цвет донецкой интеллигенции? Студентов и преподавателей вузов, артистов филармонии и ансамбля «Донбасс», журналистов и т.д. Да, они герои, они не уклонялись от исполнения долга. Но они не были солдатами… Это называется микроскопом гвозди заколачивать. И мы от Украины в этом ничем не отличаемся, увы», – констатирует Акутин.

А его коллега журналист Дмитрий Борисенко обращает внимание на еще одну деталь:

«Вы можете себе представить, чтобы армия США проводила свою СВО, а в США начали бы собирать через соцсети деньги для снабжения американских военнослужащих обмундированием, коптерами, тепловизорами, автотранспортом, медициной и так далее? Я уверен, что многие сейчас улыбнулись, так как это звучит дико…Так какого хрена применительно к нашей стране – это звучит нормально?» – недоумевает автор.