Милиционеры и «Беркут» не хотят служить в нацподразделениях – «азовец»

Анатолий Лапин.  
11.04.2024 13:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Бывшие украинские правоохранители отказываются вступать в ряды подразделений ВСУ, сформированных из националистов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замкомандира Третьей штурмовой бригады ВСУ (бывший неонацистский полк «Азов», запрещенный в РФ) Родион Кудряшов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшие украинские правоохранители отказываются вступать в ряды подразделений ВСУ, сформированных из националистов. Об этом...

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При этом, Кудряшов отметил, что это – единичные случаи тех силовиков, которые служили в домайданной милиции и «Беркуте».

«Были скандалы, когда те или иные военнослужащие из старой системы милиции, из старой системы «Беркута» отказывались входить в ряды по факту пехотных бригад, как «Лють», «Азов», «Хартия», другие, которые создавались под руководством Министерства внутренних дел, под руководством Национальной гвардии Украины. Такие случаи были, но это – единичные случаи», – заявил Кудряшов.

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