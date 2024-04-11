Милиционеры и «Беркут» не хотят служить в нацподразделениях – «азовец»
Бывшие украинские правоохранители отказываются вступать в ряды подразделений ВСУ, сформированных из националистов.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замкомандира Третьей штурмовой бригады ВСУ (бывший неонацистский полк «Азов», запрещенный в РФ) Родион Кудряшов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, Кудряшов отметил, что это – единичные случаи тех силовиков, которые служили в домайданной милиции и «Беркуте».
«Были скандалы, когда те или иные военнослужащие из старой системы милиции, из старой системы «Беркута» отказывались входить в ряды по факту пехотных бригад, как «Лють», «Азов», «Хартия», другие, которые создавались под руководством Министерства внутренних дел, под руководством Национальной гвардии Украины. Такие случаи были, но это – единичные случаи», – заявил Кудряшов.
Спасибо!
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