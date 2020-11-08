Милиция никогда еще не рассеивала Беломайдан так успешно

08.11.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодня белорусской милиции впервые за последние три месяца удалось полностью разогнать традиционный воскресный марш оппозиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во многом все получилось потому, что майданщиков вышло сегодня на улицы ощутимо меньше, чем раньше. Возможно, это связано с серией отчислений оппозиционных студентов из белорусских вузов. Именно молодежь остается главной движущей силой протеста, но жертвовать учебой ради свободы, видимо, готовы не все молодые белорусы и, тем более, их родители.

Польская сеточка телеграм-каналов решила посвятить сегодняшний марш «народовластию» и назначила общий сбор на площади Свободы в центре города, где расположено здание бывшей Ратуши, которую варшавские аниматоры назвали «символом магдебургского права». То есть майданщикам навязывают уже обкатанную на Украине идею «европейской традиции белорусской демократии».

Однако затея не удалась: милиция перекрыла центр и начала задержания. Протестующие по привычке побрели в сторону стелы «Минск – город-герой», где стартовали марши все прошлые месяцы. Но и там их ждала милиция.

Польская сеточка судорожно начала предлагать новый план: собираться небольшими колоннами в разных местах Минска.

Немногочисленные толпы принялись хаотично бродить по городу, было предпринято несколько попыток перегородить улицы. Однако на всех маршрутах поджидали силовики.

В Варшаве фактически признали поражение сегодняшних протестов, но решили сделать хорошую мину при плохой игре. В «Телеграмм» был скинут третий за сутки план – протестовать поздно вечером по дворам. Это можно расценивать как капитуляцию.