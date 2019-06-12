Милитарист Горбулин загрузил американский ВПК на сто лет вперёд

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине необходимы американские зенитно-ракетные комплексы, нетрадиционное оружие, беспилотники и робототехника, способная выполнять задачи в условиях, приближённых к чернобыльской катастрофе.

Об этом в ходе конференции заявил секретарь СНБО времён Кучмы, экс-советник Петра Порошенко, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходим оперативный качественный аудит документов в области безопасности. Конечно, внеочередное – это военная доктрина, которая сегодня нуждается в пересмотре; стратегия национальной безопасности – об этом сказал действующий президент, он даже определил срок шесть месяцев, но все мои попытки сегодня найти, кто в Администрации президента начинает заниматься этим вопросом, оказались бесплодными», – сокрушается Горбулин.

Тем не менее, старый академик решил, все-таки, поделиться плодами долгих размышлений о том, как, «наконец», поставить страну на рельсы кардинального перевооружения.

«Незамедлительно приступить к реализации задач, которые много лет ждали своего часа. В Украине в принципе необходимо изменить парадигму ВСУ, оставив, наконец, в прошлом советскую модель. Для этого необходима реальная программа создания профессиональной армии…

Нам нужно заняться созданием ракетного щита. Должен сказать, что в этом плане Александр Турчинов сделал очень много полезного, и моя ему низкая благодарность за ту работу, которую он провёл, чтобы у нас появились современные СЗО и крылатые ракеты, которые могут использоваться и в морском ареале, и в наземном варианте, и для воздушных суден», – утверждает Горбулин.

Также он особо отметил необходимость создания оружия на новых физических принципах и внедрения в ВСУ робототехники, апеллируя к событиям во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

«По мере реализации программы, если мы добьёмся её проведения, я считаю, что создание профессиональной армии приведёт к оснащению её самыми современными системами вооружения. Речь идёт и о ударных беспилотных авиационных комплексах, робототехники, где мы сегодня очень сильно отстали от того, что есть в странах НАТО, кое-что есть у России, есть в Японии. Просто у меня есть определённый опыт чернобыльский 1986-1988 года, и я знаю, как иногда робототехника решает задачи, которые человек без потери своей жизни решить просто не может. Нам нужно заняться, используя опыт Академии наук, созданием оружия на новых физических принципах», – разошелся академик.

«Ещё один важный аспект – развитие двусторонних отношений с США при наращивании конструктивного взаимодействия с НАТО. Стержневая задача наших отношений – ставки на получение критических технологий, втягивание западных компаний в работу на украинском рынке, создание наукоёмких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго двигаемся в этом направлении, у нас несовершенное законодательство, его надо менять.

Скажу вам прямо: нам совершенно недостаточно «Джавелинов». Я имел, может быть, неосторожность сказать американским четырёхзвёздным генералам и бывшему министру обороны, что «Джавелин» – это, слава Богу, но у нас совершенно другие задачи, связанные с противоракетной обороной страны, и нам «Patriot» был бы намного важнее для сегодняшнего времени», – рассуждает Владимир Горбулин.