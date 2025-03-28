Милитаризация Европы пока напоминает активизм

Евросоюзу нужны капитал, рабочая сила и технологии, чтобы создать сильную армию.

Об этом немецкий военный эксперт Альберт Циммерманн заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очевидно, что странам-членам ЕС нужно понять, что им нужно стратегически согласовывать свои действия и быть готовыми к спросу. Мы должны сосредоточиться на долгосрочных возможностях и обеспечить их финансирование.

Если будет политическая воля, то это возможно, но для этого нужны масштабные инвестиции, высокая эффективность и наличие производственных мощностей. Это капитал, рабочая сила и технологии», – сказал Циммерман.