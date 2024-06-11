Милитаризация Молдовы усиливается: армия не вылезает из военных учений

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В Молдове пройдут очередные многонациональные военные учения «Щит мира – 2024».

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Целью учений, как отмечают представители ведомства, является оценка 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» в соответствии с Концепцией оперативных возможностей (КОВ) в рамках программы НАТО «Партнёрство ради мира».

«Национальные и международные эксперты протестируют молдавских военнослужащих в ходе выполнения действий, характерных для международных миротворческих миссий, таких как: патрулирование, конвоирование и сопровождение, досмотр транспортных средств на блокпостах, обеспечение безопасности стратегических объектов, медицинская эвакуация, а также предоставление первой медицинской помощи», – говорится в сообщении Минобороны.

Представители ведомства уточняют, что одновременно в Национальной армии пройдут курсы подготовки оценщиков, целью которых является обучение военнослужащих процедурам и правильности проведения оценки в соответствии с Концепцией оперативных возможностей.

В рамках данного курса пройдут обучение 37 оценщиков из стран-участниц НАТО, а также Азербайджана, Колумбии, Южной Кореи, Грузии, Иордании, Казахстана, Марокко, Туниса и Украины.

Следует отметить, что сертификация КОВ является обязательным условием для участия Национальной армии в миротворческих миссиях под эгидой ООН, включая KFOR в Косово и UNIFIL в Ливане. Национальная армия присоединилась к программе КОВ в 2007 году.

В Минобороны также сообщают, что в связи с подготовкой к учению «Огненный щит – 2024» в течение июня будут осуществлены несколько перебросок военной техники из мест постоянной дислокации в Учебный центр Национальной армии по дорогам Молдовы.