Military Watch: ЗРК «Пэтриот» не помогут Украине

28.12.2022  08:16 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Поставки американских систем ПВО «Пэтриот» Украине не окажут существенного влияния на ход боевых действий.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит специализированный военно-аналитический интернет-журнал Military Watch.

Поставки американских систем ПВО «Пэтриот» Украине не окажут существенного влияния на ход боевых действий....

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В публикации отмечается, что президент России назвал «Пэтриот» «довольно устаревшей системой» и с уверенностью пообещал:

«Конечно, мы их уничтожим, 100 процентов!».

Издание напоминает, что заявление Путина последовало за обещанием поставить «Пэтриот» на Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Способность «Пэтриот» существенно влиять на военные действия или поддерживать усилия ПВО Украины остается ограниченной, как из-за его весьма сомнительного боевого послужного списка, а также очень небольших цифр, которые сможет покрыть пакет в 1,85 миллиарда долларов.

Ракетная система изо всех сил боролась с самодельными ракетами и советскими ракетами «Скад» 1960-х годов, оставляя ее способность нейтрализовать российские ракеты XXI, такие как «Искандер», которые значительно более живучи, под серьезным вопросом», – говорится в статье.

Указывается, что попытки Украины договориться о поставках этих ЗРК из Кувейта и Саудовской Аравии закончились провалом, что «может поставить под угрозу возможность дальнейших продаж».

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