Миллер доложил Путину о гигантском прорыве «Газпрома» в инвестициях и добыче

27.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия легко может увеличить объём поставок газа в два раза. Это сегодняшний коэффициент запаса прочности страны. «Газпром» абсолютно точно выполнит все обязательства перед российскими потребителями.

Об этом в ходе встречи с Путиным заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Владимирович, проходим осенне-зимний период. Проходим, как всегда, удовлетворяя полностью потребности наших российских потребителей и наших потребителей за рубежом.

С начала периода отбора «Газпром» закачал в подземные хранилища 72 миллиарда 232 миллиона кубометров газа. Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру – 843,3 миллиона кубометров газа.

На сегодняшний день добычные возможности «Газпрома» составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что с учётом того объёма газа, который у нас на сегодня находится в подземке», – заявил он.

Также председатель правления «Газпрома» подчеркнул, что компания способна в двойном объеме удовлетворить все потребности своих потребителей

«С учётом добычных мощностей, которые у нас есть, и того газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объём поставок газа для российских потребителей в два раза. То есть такой коэффициент запаса прочности. И, без сомнения, до конца ОЗП [осенне-зимнего периода] мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями», – добавил Алексей Миллер.

Позже чиновник рассказал об инвестиционных программах «Газпрома» и о перспективных проектах.

«Если говорить о наших планах на 2020 год, инвестиционная программа запланирована в объёме 1 триллиона 80 миллиардов рублей. Финансовые возможности, финансовая устойчивость компании полностью позволяет её исполнить. Коэффициент, чистый долг к EBITDA составляет 1,3 – это очень хороший коэффициент инвестиционного рейтинга. И мы сегодня говорим о том, что никаких проблем с исполнением наших обязательств по финансированию инвестиционной программы в 2020 году не будет.

Мы планируем построить 1942 километра магистрального газопровода, ввести 114 скважин. Работа будет вестись, и будут введены три установки комплексной подготовки газа мощностью 27,5 миллиона кубометров газа, введено 114 скважин. Объём подземного хранения планируем увеличить на 180 миллионов кубометров газа», – резюмировал Миллер.