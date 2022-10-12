Миллер: Энергетический кризис пришел в Европу надолго

Европа, вероятно, переживет предстоящий отопительный сезон, чего нельзя сказать о следующей зиме.

Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил сегодня на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газа в подземных хранилищах Германии хватает на 2-2,5 месяца. Есть разные прогнозы, потому что проход осенне-зимнего периода – это также температура за окном, холодная или аномально холодная будет зима.

Есть прогнозы как оптимистические, так и очень пессимистические. Очень пессимистические говорят о том, что в европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%. Да, переживёт. Только что будет с закачкой уже к зиме 2023-2024 года? Тогда становится ясно, что энергетический кризис пришёл не на короткий период времени», – сказал Миллер.