Миллер: Энергетический кризис пришел в Европу надолго

12.10.2022  16:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Энергетика


Европа, вероятно, переживет предстоящий отопительный сезон, чего нельзя сказать о следующей зиме.

Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил сегодня  на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа, вероятно, переживет предстоящий отопительный сезон, чего нельзя сказать о следующей зиме. Об этом...

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«Газа в подземных хранилищах Германии хватает на 2-2,5 месяца. Есть разные прогнозы, потому что проход осенне-зимнего периода – это также температура за окном, холодная или аномально холодная будет зима.

Есть прогнозы как оптимистические, так и очень пессимистические. Очень пессимистические говорят о том, что в европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%. Да, переживёт. Только что будет с закачкой уже к зиме 2023-2024 года? Тогда становится ясно, что энергетический кризис пришёл не на короткий период времени», – сказал Миллер.

Впрочем, он не дал европейцам гарантий, что они переживут и эту зиму.

«Возвращаюсь к вопросу, переживёт ли Европа эту зиму, с теми объемами закачки газа, которые сегодня есть, то ответ очень простой – гарантий никто и никаких дать не может», – сказал Миллер.

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