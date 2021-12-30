Миллер: Газохранилища Европы и Украины критически опустошены

30.12.2021  19:04 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

«Газпром» закачал в подземные хранилища Европы миллиард кубометров газа на конец декабря.

Об этом сегодня на совещании о прохождении отопительного сезона у президента РФ доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпром» закачал в подземные хранилища Европы миллиард кубометров газа на конец декабря. Об этом...

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«С 21 по 25 декабря ежесуточно европейские операторы фиксировали суточные рекорды отбора газа из европейских подземных хранилищ, и это за многолетний период наблюдения. Сегодня подземки Европы истощены на 44%, а подземные хранилища такой страны, как Германия, – на 47%.

При этом следует отметить, что резерв газа в подземных хранилищах Европы на 21 миллиард кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, это на 28% или почти на одну треть меньше. Это очень большой дефицит газа в подземных хранилищах, и он оказывает существенное влияние на европейский газовый рынок», – сказал Миллер.

По его словам, «Газпром» полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины.

«Наш плановый объём – 40 миллиардов кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 миллиарда кубометров. 24 декабря Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы газа на Украине составляют менее 14 миллиардов кубометров газа – это на десять миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года», – отметил Миллер.

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