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02.04.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Миллер покинет «Газпром», похоронив украинскую ГТС

Новые кадровые перестановки в «Газпроме» завершили смену поколений в руководстве российской энергетической монополии.

Об этом сообщает российское издание “Коммерсант”, обращая внимание, что с уходом в Минфин зампреда правления Андрея Круглова на этом уровне не осталось ни одного человека из тех, кто пришел в «Газпром» с Алексеем Миллером в 2001–2003 годах.

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“Новое распределение полномочий привело к созданию двух центров силы в лице зампредов Олега Аксютина и Виталия Маркелова. Первый теперь отвечает помимо стратегического развития за формирование триллионной инвестпрограммы, второй — за весь производственный блок и внутренний рынок газа. Кто заменит господина Круглова на третьей ключевой позиции, пока неизвестно”, – отмечается в публикации.

Собеседники издания в отрасли рассматривают кадровые изменения в «Газпроме» в контексте ухода «в обозримом будущем» Алексея Миллера.

“В качестве рубежа традиционно называется первая половина или середина 2020 года, когда «Газпром» должен завершить строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и договориться о схеме работы с Украиной. С этой точки зрения текущие перестановки позволяют спокойно уходить на пенсию или развивать карьеру в другом месте членам команды Алексея Миллера, сохраняя управляемость монополии. Однако пока они не дают возможности даже предположить, кто может стать преемником господина Миллера,— судя по всему, кандидат еще не выбран”, – уточняет газета.

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