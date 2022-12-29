Миллер сообщил, когда у России закончится газ
Россия ожидает рост мирового спроса на газ в ближайшие 20 лет, причем самым быстрорастущим рынком станет Китай.
Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в новогоднем обращении к сотрудникам компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы создаем мощности для поставки больших объемов газа на самый динамичный, на самый быстрорастущий рынок в мире – китайский.
Вот мы говорили, что за 20 лет ожидается рост мирового потребления газа на 20%. Так вот, вы знаете, этот же прогноз говорит, что за 20 лет рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста…
Суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год.
А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», – сообщил Миллер.
По его словам, запасов у России хватит на десятки лет вперед.
«Наши месторождения будут давать газ на много-много лет вперед. И некоторые месторождения закончат свою добычу в 2141 году, а может быть даже и позже», – утверждает глава компании.
Он сообщил, что «Газпром» в 2022 году выплатит в бюджеты разных уровней более 5 трлн рублей.
«Газпром» чувствует себя абсолютно финансово устойчивым», – заверил Миллер.
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