Миллер сообщил, когда у России закончится газ

Россия ожидает рост мирового спроса на газ в ближайшие 20 лет, причем самым быстрорастущим рынком станет Китай.

Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в новогоднем обращении к сотрудникам компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создаем мощности для поставки больших объемов газа на самый динамичный, на самый быстрорастущий рынок в мире – китайский.

Вот мы говорили, что за 20 лет ожидается рост мирового потребления газа на 20%. Так вот, вы знаете, этот же прогноз говорит, что за 20 лет рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста…

Суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год.

А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», – сообщил Миллер.