Миллер – Западу: На ваш закон «Атлантика» есть наш закон «Тайга»

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Европа несет полную ответственность за энергетический кризис, в котором она очутилась.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня – и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», – сказал Миллер.

Он напомнил о принятом Евросоюзом третьем энергетическом пакете, в котором была отменена привязка цены на газ к цене на нефть.

«В итоге все желают, чтобы по их контрактам газ поставлялся с нефтяной привязкой», – сказал Миллер.

Кроме того ЕС отказался от долгосрочных контрактов на поставку газа, заменив их сделками на спотовых площадках, которые из-за высоких цен оказались неликвидными. В результате «Газпрому» пришлось сократить добычу.

Однако попытка Запада доминировать на энергетическом рынке провалилась. В формирующемся новом мире спрос на сырье сменит спрос на валютные резервы. Для России, которая добывает треть мирового газа, открывается окно возможностей – выстроить более справедливое энергоснабжение мира.

«Меняется парадигма и классическая схема «деньги-товар-деньги». Сейчас на первое место выходит другое: «товар-деньги-товар». Сначала продали газ, потом его добыли. Наш товар, наши правила. Мы не играем в игры, правила которые придумали не мы. Кто-то говорит закон Атлантика, а кто-то говорит закон – Тайга», – подытожил Миллер.