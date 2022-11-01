«Миллиард долларов в месяц»: на Украине считают убытки от выхода РФ из зерновой сделки

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Новости Украины

После выхода России из так называемой зерновой сделки Украине грозят серьезные экономические убытки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет украинский интернет-портал «Экономическая правда»

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«Из-за блокировки портов Украина может терять около 1 млрд долл. валютной выручки ежемесячно. Как следствие сев 2022-2023 маркетингового года может сорваться», – отмечается в статье.

Указывается, что полностью переориентировать экспортные потоки на сушу невозможно, поскольку, несмотря на то, что «Укрзализныця» ежемесячно наращивает мощности для перевозки зерна через западную границу, но европейская инфраструктура не способна принимать больше украинской продукции, чтобы переправлять ее по морю.

«В Европе недостаточно портовых мощностей, чтобы принимать украинское зерно. Румынские и польские порты могут перегрузить 33 миллиона тонн зерна в год, а Украине нужно 50-60 миллионов тонн. Порты в этих странах могут увеличить перевалку украинского зерна на 5-10%. Больший рост требует больших инвестиций, которых нет», – говорит заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Валерий Ткачев.

При этом украинское зерно можно отправить в порты Средиземного и Северного морей, но тарифы на перевозку в ЕС в три-семь раз выше, чем на Украине.

«Даже железнодорожные перевозки в Польшу и Румынию существенно дороже морского фрахта: около 200 долл. за тонну по железной дороге против 50 долл. за тонну по морю», – жалуется заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Впрочем, уточняет портал, проблемы со стоимостью логистики возникают даже при стабильной работе зернового соглашения, поскольку в условиях высоких рисков, когда работа коридора постоянно подвергается сомнению, на экспорте каждой тонны продовольствия аграрии получают около 10 долларов прибыли вместо возможных 100.

По словам председателя Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Олега Нивьевского, до войны украинские аграрии благодаря эффективной логистике (с учетом доставки с поля к элеватору, услугам железной дороги) получали 80% цены от экспорта, а сейчас – около 35%.

«Если раньше аграрий получал 240 долларов из 300 долларов экспортной цены, то сейчас – меньше половины. Это убивает их экономику, потому что работать невыгодно», – объясняет Нивьевский.