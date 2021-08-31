Миллиард кубометров в год: в Крыму намерены построить 9 опреснительных заводов

«Ростех» прорабатывает варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму, который в последние годы испытывает трудности с водоснабжением из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса.

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По их словам, в качестве оптимального варианта госкорпорация рассматривает строительство к 2030 году девяти заводов мощностью 1 миллиарда кубометров пресной воды в год для покрытия прогнозного дефицита (с учетом потребностей сельского хозяйства, туризма и населения). Предлагается использовать комбинированный метод производства: четыре завода общей мощностью 100 млн кубометров воды будут работать с использованием термального метода («выпаривание»), а остальные пять — методом обратного осмоса (процеживание морской воды через специальную мембрану).

Также отмечается, что для опреснительных заводов потребуется много электроэнергии.

«Для снабжения девяти предприятий может потребоваться около 900 МВт новых мощностей, что составляет примерно половину действующей генерации Крыма и Севастополя (примерно 2 ГВт). Установки на обратном осмосе будут потреблять 405 МВт, термальные заводы — 100 МВт, но технологически необходимо 500 МВт. Излишки энергии можно направлять в общую сеть, снижая растущий энергодефицит в Крыму, который оценивается в 500 МВт к 2026 году», – указывает издание.

Прорабатываются также и и другие варианты — например, строительство только пяти опреснительных установок по технологии обратного осмоса.