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29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Украина, Эмиграция
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Миллион человек в год: Тимошенко жалуется на бегство украинцев из страны

Массовая трудовая миграция свидетельствует о провале реформ на Украине.

Об этом на всеукраинской акции «Украина выбирает перемены» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы эти пять лет завершились успешными сто сорока четырьмя реформами, стали ли бы украинцы уезжать и жить и работать в других государствах? Отток составляет до миллиона человек в год. Это красноречивый показатель того, справились ли за пять лет мы со своим национальным заданием», – посетовала она.

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