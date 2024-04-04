Миллион мигрантов в России не знает русского языка – социолог

Анатолий Лапин.  
04.04.2024 17:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм


В России, как минимум, два миллиона мигрантов находятся нелегально.

Об этом, выступая в рамках Московского экономического форума, заявил замдиректора по научной работе Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России, как минимум, два миллиона мигрантов находятся нелегально. Об этом, выступая в рамках...

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Эксперт также подчеркнул, что в целом в России проживает, как минимум, миллион трудовых мигрантов, которые не знают русского языка.

«Оформлены два миллиона патентов и 95 тысяч разрешений на работу. Уже у нас не сходятся – примерно 8 миллионов находятся, патентов, обратите внимание, сколько. Отсюда мы получаем примерно два миллиона работников у нас в нелегальном статусе. Цифры огромные…

Если мы не будем брать учет, а только остановимся на тех деньгах, которые переводят – там модель экономическая отталкивалась от количества денежных переводов на родину мигрантов, то мы примерно получаем такие же числа – 7,4 миллиона находятся – и, примерно, 4,6 незадокументированных, но внутри еще мигранты из ЕАЭС. Я второй раз повторяю эту цифру – минимум, два миллиона нелегальных мигрантов. Это – неуплата налогов в огромном количестве.

В 22-м году мы провели большой опрос социологический, опрашивали мигрантов. Порядка пяти тысяч человек опросили. Задача была – понять, какие там аспекты адаптационные у нас. Обратите внимание – плохо могут объясняться на русском языке, условно 15% респондентов. Также 41% говорят, что в целом они говорят хорошо. И очень часто из этих данных делается вывод о том, что в принципе основная масса мигрантов говорит на русском языке. Но это совершенно не так!», – отметил он.

«Во-первых, вы никогда не опросите людей, которые не говорят на русском языке… Из этих, кто плохо может объясняться, – в данном случае все легальные, – как они получили сертификаты на знание русского языка? Это следующий очень большой вопрос. По нашим моделям, примерно, на территории Российской Федерации находятся минимум, 1 миллион мигрантов, которые практически не говорят на русском языке», – заявил Гребенюк.

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