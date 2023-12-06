«Миллион снарядов для ВСУ от ЕС – это нереально» – Минобороны Германии

В Евросоюзе погорячились, пообещав Киеву произвести и передать миллион новых артиллерийских снарядов в течение года.

Об этом на канале «ZDF» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновника спросили, как он относится к обвинениям, что Украина получает от Запада слишком мало военной помощи, чтобы победить, и слишком много – чтобы проиграть.

«Я всегда отвергал его, потому что, оно, на самом деле, фальшиво. Мы делаем всё, что в наших силах, это касается и почти всех других союзников и партнёров. У нас сейчас есть проблема, которая заключается в том, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определённых областях так быстро, как это необходимо. Это начинается с боеприпасов, это продолжается системами ПВО. Мы как Германия поставляем безумно много. Сейчас мы являемся вторым по величине спонсором с большим отрывом от остальных. Мы одновременно говорим о России, которая, несмотря на санкции, продолжает производить, хотя и не самый современный материал. Но дело не в том, что мы просто поставляем, а из России не поступает ничего нового для российских ВС. Таков ход войны, который трудно предвидеть, и именно поэтому мы находимся в той ситуации, в которой находимся. Вот, почему важно и необходимо, прежде всего, сделать ставку на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные узкие места», – оправдывался министр.

«Требуется время, чтобы построить завод, создать соответствующие запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, а потом иметь возможность производить быстро. Мы показали, как быстро это произошло с боеприпасами «Гепард», которые нам пришлось переделать в Германии в производство, но это тоже заняло шесть месяцев. Это означает, что мы говорим о сроках, которые можно ускорить, но не полностью отменить», – рассказывал Писториус.

Ведущая спросила, не кажется ли чиновнику странным, что целый Евросоюз не может обеспечить Украину обещанным миллионом артиллерийских снарядов.

«Это не столько проблема ЕС. Я очень рано предупредил об этой цифре, потому что я видел, что эти цифры предположительно не могут быть достигнуты. Это просто порождает ожидания, которые вы в конечном итоге не можете оправдать. Миллион – просто невозможно было легко произвести для военной промышленности, которая пришла из мирного времени. Вы можете ожидать, что в ближайшие несколько месяцев ситуация улучшится. Мы отправим из одной только Германии почти 200 тысяч. Доставьте боеприпасы, наблюдайте, как они будут расти в последующие годы. Но на всё это нужно время, и это не вопрос политического решения или финансовых ресурсов», – вещал Писториус.