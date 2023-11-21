«Миллиона снарядов не будет» – в США заявили о сокращении помощи Украине
Страны западного блока не смогут поставить Украине оружия и боеприпасов даже в ранее обещанных объёмах.
Об этом в своём блоге рассказал американский журналист Дэнни Хайфон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа предпринимает шаги, чтобы восполнить пробелы в вооружениях на фоне сомнений в обязательствах США по отношению к Украине. Европа, США и другие страны увеличивают производство оружия, чтобы помочь Киеву. Но помощь может прийти слишком поздно, потому что приближается зима, и контрнаступление застопорится.
И официальные лица говорят, что сейчас Украине требуется дополнительная поддержка даже несмотря на то, что страны переключают своё внимание на войну между Израилем и Газой. И это тревожный признак того, что ЕС, скорее всего, провалит первое испытание своей способности оказывать поддержку Украине», – отметил он.
«Широко разрекламированное обещание передать Украине один миллион снарядов калибра 155-мм в течение одного года, как ожидается, не будет выполнено. Миллион не будет достигнут к мартовскому сроку», – сказал Хайфон.
Спасибо!
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