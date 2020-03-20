Миллионам украинцев придется бороться за выживание – социолог

20.03.2020, Киев, Игорь Петров

На Украине карантин и падение производства лишат источника доходов многих людей, которые не смогут прокормить себя в условиях кризиса.

Об этом в эфире News-Front заявил руководитель социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас закрываются полностью страны и зависают десятки, сотни тысяч людей в одной стране, десятки тысяч в другой. Не могут вернуться часть заробитчан, они не могут каким-то образом попасть на Украину. Но это еще не все, сейчас есть отложенное действие, которое наступит через месяц, потому что у кого-то закончатся скудные ресурсы, которые есть сейчас, запасы.

Дальше падает резко покупательная способность, это следующий шаг. Потом человек будет нервничать по поводу того, где заработать, где найти деньги. А этого на Украине просто нет. Да, Украина сельскохозяйственная страна, там есть огороды, часть людей будут выживать. А остальные, которые работают в найме, а остальные кто не приучен к труду физическому? Что буду делать эти люди?

Я задаю себе вопрос чисто профессионально: вот куда денутся миллионы людей? Куда денутся миллионы заробитчан которые приносит 10 процентов ВВП Украины? Куда денутся десятки тысяч молодых людей, которые в принципе не имеют навыков работы на земле, в производстве работать руками? Куда денутся люди которые в принципе считают себя политически активными?

Стремительно падает доверие к власти. У власти есть шанс применить насилие, проявить характер, мобилизоваться. Сможет ли власть это сделать? Не знаю, не готов сказать», – сказал Копатько.