Миллионер-мигрант: Бренд «Украина» отпугивает западных инвесторов

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

До тех пор, пока Украина не прекратит цепляться за прошлое, восхвалять свою «национальную идею» и дискриминировать часть своих граждан, она не станет процветающей и успешной страной.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил живущий на Западе миллионер из Запорожья Евгений Черняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит на Украине, я сейчас больше про бизнес, – это попытка создания мононации. То есть, монокультурность, монобизнес и мононация. То есть, рынок как бы открыт, но сюда не приходят, потому что огромные коррупционные риски, и об этом все знают.

И что делать с этим брендом, никто не понимает, потому что было такое огромное количество негативного про Украину, к сожалению, что внешний инвестор вряд ли захочет сюда идти, ведь у него огромное количество бизнеса.

Если вы посмотрите «Euronews», то там всё время реклама какой-то страны. Последнее, что я видел – это реклама Азербайджана. И вроде бы странная история – зачем рекламируют эту страну? И, тем не менее, ребята оттуда понимают, что они таким образом привлекают инвестора, показывают свою страну с максимально привлекательной стороны. «Приходите, деньги, к нам», – говорят они.

Что делать с этим бесконечным сообщением во внешний мир, что у нас тут так всё плохо, что мы всё время думаем только о прошлом, не думаем о будущем, нам оно не важно. А то, что сейчас – это коррупция и нестабильность экономики. С брендом страны нужно работать», – отметил он.

По мнению Евгения Черняка, Киев должен в первую очередь прекратить дискриминационную политику и «закрыть» историю Майдана.

«Опять же – решения, консолидирующие нацию. Когда я не понимаю, как на это смотреть, то смотрю с позиции ребёнка, что бы ему было выгодно? Может быть, пора уже прожить эту майданную историю, когда приглашают на встречу участников Майдана, но не приглашают пострадавших, например участников «Беркута». Не было правых в этой ситуации.

Одна сторона вообще амнистирована, но тогда нужно было амнистировать всех, иначе мы создаём некую клановость в стране: «Если ты был там, то имеешь право на какие-то юридические преференции». Это неправильно, там были, в первую очередь, люди.

Давайте наконец закроем эту историю, перевернём страницу и наконец-то посмотрим в будущее. Мы существуем в высококонкурентной среде, за рынок денег бизнесменов во всём мире борются все страны. Если мы оглянемся вокруг, то увидим, что все говорят: «Приезжайте к нам, мы вас ждём». Что сделала Украина для привлечения чужих денег? Бесконечные рассуждения о прошлом?» – возмущался миллионер.