Миллионер, призывавший убивать за Георгиевские ленты, рассказал о двуличии украинцев и галичан

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Продолжается процесс «переобувания» киевского миллионера Геннадия Балашова, против которого в России были возбуждены уголовные дела за призывы убивать владельцев Георгиевских лент и взрывать трубопроводы «Газпрома».

Теперь Балашов, почуяв раздражение общества от плодов действий украинизаторов, стал рядиться в роль защитника прав русскоязычных. В эфире телеканала «Магнолия TV» он заявил, что жители Западной Украины чрезвычайно двуличны и с лёгкостью меняют язык и национальную принадлежность в зависимости от сложившихся реалий.

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«На Украине русскоязычных больше 50%. Я думаю, что, почти весь Киев дома говорит на русском, я думаю, что патриот Пётр Порошенко в семье говорит на русском, и его дети также говорят на русском.

Двуличность украинцев заключается в том, что люди переходят на государственный украинский язык исключительно потому, что он государственный.

Интересное дело, было в Польше, когда во Львове до 1939 года проводили опросы, оказывалось, что там проживало 73% поляков, а когда Львов перешёл под протекторат СССР, там стало 73% украинцев.

Вот этот постоянный переход украинцев, с одного языка на другой, исторически сложился, и поэтому это надо учитывать», – сказал Балашов.

Во время Русской весны Балашов был одним из украинских политиков, пытавшихся сорвать референдум в Крыму. Прилетев в Симферополь, он начал провокационную акцию перед телекамерой, показывая банан сторонникам воссоединения с Россией. Впоследствии Балашов заявил, что на несколько дней был арестован крымской «Самообороной». Вернувшись в Киев, миллионер демонстрировал следы воспитательной беседы на своем лице.

В марте 2014 года в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривавшим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.