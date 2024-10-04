«Миллионная армия, но все бродят в глубоком тылу» – депутат Рады об итогах мобилизации

Сразу после вступления в силу закона о мобилизации все были очень довольны тем, что появилась возможность быстро восполнить потери, но потом всё обернулось тем, что начали создаваться целые тыловые подразделения из ограниченно-пригодных мобилизованных.

Об этом на канале NTA заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно говорить, что у нас всё хорошо с количеством или с качеством, но у нас никогда не было хорошо ни с количеством, ни с качеством. Всё относительно. Наверное, удовлетворительная мобилизация была где-то до середины 2022 года, когда стояли очереди. А сейчас пришла очередь тех, кто, типа, не пойду, но уже если заберут, то буду что-то делать. А ещё много тех, кто – не пойду и не буду ничего делать, пойду в СОЧ. Ситуация такая, что некоторое время после вступления в силу закона количество было больше, чем то, что было до закона, и все были довольны. Было какое-то количество, которое нам позволяло пополнять потери и создавать какие-то новые подразделения. Но это было количество, о качестве говорить не приходится», – сказал Костенко.

«Я бы ставил задание ТЦК набирать людей именно для тех, кто героически бьётся на поле боя, а не укомплектовывать просто тыловые подразделения. Когда у нас миллионная армия, тыловые подразделения укомплектованы, а именно тех, кто бьётся на поле боя, их как раз нет, потому что там большие потери. А набирая в ТЦК ограниченно пригодных – мы не можем ими укомплектовывать. Количество должно уравниваться с качеством, если этого не будет, то ситуация будет очень плохой. Сейчас этот последний месяц не буду говорить о цифрах, это тайна, но они понизились», – добавил депутат.