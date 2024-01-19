Миллионные иски и огромный срок: Суд над убийцей Татарского подошел к концу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Суд по делу убийства в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракт в кафе «Листва», близится к завершению.

Сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора», прокуратура запросила по совокупности статьей 28 лет лишения свободы для Дарьи Треповой, которая вручила погибшему начиненную взрывчаткой статуэтку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Еще одному обвиняемому, Дмитрию Касинцеву, у которого террористка скрывалась после убийства, обвинение просит год и 10 месяцев колонии за укрывательство.

Трепова обвиняется по трем статьям: «Совершение теракта группой лиц, повлекшего смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), «Незаконный оборот взрывных устройств» (часть 4 статьи статья 222.1 УК) и «Подделка документов (часть 4 статьи 327 УК)».

Трепова свою вину не признает, утверждая, что ничего не знала о взрывчатке в статуэтке. При этом прокурор подчеркнула, что эти доводы «не находят подтверждения», сделав упор на том, что теракт был тщательно спланирован, а исполнительнице «обеспечили пути отхода».

По словам обвинителя, «все участники действовали с единой целью — совершения теракта», а «их связь была основана на единстве антироссийских взглядов».

Всего в кафе угрозе гибели были подвергнуты 85 человек, шестеро получили тяжелые ранения, у 18 человек — средние, у 17 – легкие.

На суд пришли пострадавшие, заявившие гражданские иски. Так, мать Татарского заявила 15 миллионов, лишившаяся глаза Майя Джикаева – 2,3 милилона. Сумма исков, не считая матери убитого, варьируется от 120 тысяч до пяти миллионов рублей.

Не признающая вину Трепова, тем не менее говорит, что ряд исков она постарается возместить в частном порядке.