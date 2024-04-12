«Миллионы будут без света, тепла и газа» : украинцев призвали забыть о цивилизации

После российских ударов по украинским инфраструктурным объектам наступит глубочайший кризис. Как минимум в 15 областях Украины будут большие проблемы. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я – глубочайший пессимист в этой ситуации. Я уверен в том, что миллионы украинцев будут сидеть без света, без тепла, без газа. Почему без газа? А это прошло очень аккуратно, на фоне «трипольки» это не прозвучало, а сегодня НАК «Нафтогаз» написал, сегодня были очередные два попадания в газовые хранилища. За последний месяц четвертый или пятый раз обстреливаются наши газовые хранилища. Потому теоретически можем остаться и без газа», – сказал эксперт.

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«На самом деле, мы имеем картину просто удручающую, потому что то, что нас ждет, вы даже не можете представить. То, что будет, будет хуже, чем мы говорили в 2022 году. Потому что была возможность восстановить, повлиять на процесс, была возможность как-то реагировать. На сегодня отреагировать на то, чтобы восстановить маневровые мощности, нет возможности… Забудьте о всех благах цивилизации, для большинства из вас. Чем ближе к сложным временам, я имею в виду лето – забудьте кондиционеры, холодильники – ближе к земле. Особенно проблемы будут у тех, кто живет в многоквартирных домах, там будут проблемы, надо что-то с этим делать. Проблемы будут, готовьтесь к земле и думайте сейчас. Это я говорю не о Киеве, я говорю, как минимум о 15 областях Украины. В 15 областях, как минимум, Украины будут огромные проблемы. И решить их… я не верю в возможное решение», – заявил Попенко.