05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Миллионы маленьких портниковых

На Украине пока не хватает людей, которые привержены ценностям западного мира.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский журналист-майданщик Виталий Портников.

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Он признался, что на Украине зачастую не находит общего языка со своими ровесниками, а порой даже и теми, кто младше его на 20 – 30 лет.

“Я понимаю, что люди, с которыми я смогу свободно разговаривать на основе общего ценностного ряда, только подрастают и сейчас ходят в школу. Когда мне будет 70 лет, это будут мои современники, которых я ждал всю жизнь. Для меня это нормально, потому что так эта ментальность станет цивилизованной”, – сказал пропагандист.

Он убежден, что эти подрастающие сегодня люди будут похожи на него, а не на своих родителей, бабушек и дедушек.

“Я уверен, что люди, которые придут в Украину и будут в будущем, будут портниковыми, и их будут миллионы, миллионы одних только портниковых”, – говорит Портников.

При этом добавляет, что он “обычный западный обыватель, но не украинский”.