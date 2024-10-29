Северная Корея уже отправила в Россию три тысячи своих солдат, в ближайшее время их будет 12 тысяч. Кроме того, в помощь РФ КНДР поставила ракеты и 3,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом на брифинге по итогам саммита Украина-Северная Европа заявил президент Украины Владимир Зеленский, потерявший легитимность после истечения срока полномочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу северокорейских солдат и офицеров – они имеют и тех, и тех, и те, и те уже на территории России, и тех, и тех уже используют на нашей территории. Три тысячи северокорейских военных, – мы считаем, что информация нашей разведки целесообразна и правдива, тогда они в скором времени будут иметь 12 тысяч. Это должно произойти достаточно быстро – вопрос даже не лет или месяцев. Безусловно, это эскалация и действительно иногда вызывает удивление, когда наши большие стратегические партнеры говорят: «Не стоит переходить «красные линии», не стоит запускать эскалацию». Это то, что касается Северной Кореи. Дальше мы имеем Иран. Они уже лицензировали для России производство «Шахедов» на территории России. Кроме того, они предлагают пакеты помощи – те же «Шахеды», ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. По нашей информации, пока что они ракеты не предоставили, но они об этом говорят, и это для нас – повод беспокоиться. Далее – Китай. Думаю, что это достаточно большая проблема в том, что они нас не поддерживают. Я считаю, что они работают с Россией, и это проблема, потому что они сотрудничают и идут по этому пути все дальше и дальше. Северная Корея уже продавала и предоставляла артиллерийские снаряды, кстати, миллионы артснарядов, ракеты. Что касается артснарядов, кажется, 3,5 миллиона на сегодняшний день, и очень много ракет. У нас есть обломки этих ракет для наших партнеров, которые не верили в это, так что они имели возможность получить фотографии тех осколков северокорейских ракет, которые были применены против нас на нашей территории», – заявил Зеленский.