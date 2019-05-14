«Миллионы украинцев месяцами сидят без горячей воды»

14.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Миллионы украинцев уже долгое время вынуждены выживать без горячей воды из-за того, что на власть позволила «Нафтогазу» повысить цены на газ для коммунальных предприятий.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые коллеги и депутаты, я абсолютно уверен, что у большинства у вас в домах стоят бойлеры, и у вас не проблем с горячей водой, в отличие от миллионов украинских граждан, жителей больших городов, которые неделями сидят без горячей воды. Утром дети идут в школу, а родители думают, как искупать своего ребёнка.

А украинцам придумывают истории, что это, мол, плановая технологическая проверка сетей, и вследствие этого горячей воды нет месяцами и не будет. В Чернигове, Ровно, Киеве, Прилуках и многих других городах», – сказал Ляшко.

Также он заверил, что всё дело в преступной политике киевского режима, который позволил «Нафтогазу» «закручивать гайки».

«А на самом деле жители городов стали жертвами политики власти, потому что горячей воды в кранах украинцев нет не из-за мистических проверок сетей, а по банальной причине – с 1 мая «Нафтогаз» поднял стоимость газа для предприятий Теплокоммунэнерго на 15 процентов. И сегодня эти предприятия платят за газ 11300 гривен за тысячу кубов. Кроме того, кабинет министров принял постановление, чтобы с 1 мая уровень расчёта предприятий Теплокоммунэнерго с «Нафтогазом» был не ниже 90%, а до этого было 78%.

И возникла патовая ситуация – у граждан нет возможности заплатить за предоставленные услуги, в Теплокоммунэнерго нет возможности рассчитаться за газ, «Нафтогаз» отключает газ, и в следствии этого в кранах украинцев холодная вода. Вот и вся арифметика», – добавил националист.