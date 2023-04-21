Миллионы украинцев погонят в Африку воевать за интересы олигархов – Карасёв

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Украинская экономика разрушена до основания и не в состоянии обеспечить работой миллионы возвращающихся с войны солдат, которые будут вынуждены идти в наёмники – и дальше умирать за интересы киевских и западных олигархов.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проблема – когда война закончится, с фронта придут люди. И даже не важно, какой будет финал войны – сверхоптимистичный, оптимистичный, или менее оптимистичный, но люди придут. Кто-то уйдёт в политику, а куда остальные? Им нужны рабочие места. Это опытные люди, профессия которых – убивать. Ведь война – это правовое обоснование убийства», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что эти люди будут вынуждены идти работать наёмниками, защищая интересы украинских или западных олигархов в Африке.

«Я думаю, многие будут создавать на базе наших ветеранов ЧВК. Западные, или наши могут быть. Думаю, что в Африку поедут, будет борьба за алмазы, минералы и другие полезные ископаемые. Многие уйдут в Африку. Это прибыльный бизнес», – добавил Карасёв.