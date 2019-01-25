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25.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Миллионы украинских гастарбайтеров «проголосуют», не отрываясь от подметания улиц

В президентских выборах на Украине будет активно использоваться база с паспортными данными уехавших на заработки гастарбайтеров.

Об этом в эфире канала «PolitWera» рассказал украинский журналист, сотрудник РИА «Новости» Владимир Синельников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема грядущих выборов в том, что они обречены на дикую фальсификацию, потому что нет механизма контроля за волеизъявлением. То есть если придут и озвучат цифру, то проверить, соответствует эта цифра действительности или нет, просто невозможно”, – сказал журналист.

Он напомнил, что с Украины выехали миллионы гастарбайтеров, паспортные данные которые есть в соответствующих базах данных.

“Просто какой-нибудь Иван Петрович Сидоренко, который где-то там в Польше подметает улицы, даже не будет знать, что его паспортные данные проголосовали на выборах, активным участником которых он, оказывается, является», – отметил Синельников.

«Так будут сфальсифицированы выборы, поэтому ожидать каких-либо перемен к лучшему от выборов не приходится, потому что к власти придёт тот, у кого будет возможность их фальсифицировать. Это, кстати, вовсе не обязательно Порошенко», – добавил журналист.

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