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Взращённые странами западного блока кровожадные неонацисты могут в любой момент ринуться в Европу, США и Канаду, залив их кровью.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина за эти восемь лет сформировала достаточно мощную инфраструктуру для уничтожения русских. Это тридцать тысяч отобранных подготовленных молодых людей, у которых нет представления о чём-то человеческом, и они способны только убивать, причём – максимально садистски. Потому что соответствующий отбор и подготовка. До Кремля ещё до конца не дошло, что это и к ним относится, кто не будет убивать бандеровцев, тот будет умирать за них. Но это ещё не дошло до европейцев или канадцев, и так далее. Им кажется, что у них всё в порядке, бандеровцы далеко. И, соответственно, нет этого осознания. В Европе, США и Канаде тем, кто не готов убивать бандеровцев, тем придётся умирать за них», – сказал Гильбо.

Он подчеркнул, что если Россия не разберётся с бандеровцами в ближайшем будущем, Европе придётся умыться кровью, прежде чем они осознают, что взрастили нового фашистского монстра.

«Сейчас Европа открывает Ящик Пандоры. На самом деле – они думают, что если мешать России разобраться с нациками на территории бывшей Украины, то это создаст им какие-то геополитические преимущества. На самом деле – стоит России даже не потерпеть поражение, а просто остановиться, как вся эта радость хлынет на Европу. Осознание этого придёт не сразу, надо миллионы жертв, чтобы думать головой. В отношении Гитлера ведь тоже думали, что это нормальный европейский политик. И нужно было пережить много чего, чтобы осознать, что такое гитлеризм. Точно так же Европе предстоит узнать, что такое бандеровщина», – резюмировал политолог.