Милохин на ПМЭФ: дно пробито

03.06.2021, Москва, Платон Беседин

Сверхпопулярный среди подростков тик-токер Даня Милохин стал молодежным лицом Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Тот самый Даня Милохин, который с трудом освоил мало-мальски интеллектуальную деятельность. Но зато блестяще умеет конвертировать свои комплексы и милоту в шикарные заработки.

Я человек без предубеждений. Но уверен, что всему есть своё время и место. Так вот, какое отношение не самый умственно развитый тик-токер имеет отношение к экономическому форуму? Да никакого! Однако дух времени таков, что хайп превыше всего. И расчёт тут прост: привлечь за счёт него – хайпа – максимально число людей. Особенно тех, кто мало интересовался или не интересовался вообще экономическим форумом.

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В общем, неудивительно, что на встрече Милохина случился аншлаг. Вот только о чем вещал этот малый? Основной посыл: снимать видосики как и о чем угодно. Безусловно, угу, это то, чего не хватает стране. Впрочем, привели блогеров туда для другого. Чтобы пояснить, отчего у гостя носки двух цветов. Один – зелёный – в честь Сбера, другой – красный – в честь Альфа-банка (того самого, который пристроил на официальную работу Моргенштерна). И топ-менеджеры этих двух банков восседали с тик-токером на сцене рядом. Ясно, что деньги не пахнут, но не настолько же?

А ведь у такого подхода есть чудовищный педагогический эффект. Приходит ваш сын – и говорит: «Учиться не хочу!». А вы ему: «Да как так? Надо учиться!». На что он логично замечает: «Буду как Даня Милохин – снимать чушь, и меня на крупнейший форум пригласят». И не поспоришь.

Меж тем молодежным лицом ПМЭФ мог бы стать Андрей Есипенко, выигравший супертурнир по шахматам, или Вадим Санников, победивший в конкурсе научных проектов, но нет… тик-токер в женском платье. Чувствуете разницу?

К сожалению, это не исключение, а именно что системный подход – и в медиа, и на всех уровнях. Какие ценности декларируете – такое и получаете в итоге. И не стоит валить на проклятый Запад. Враги внутренние куда опаснее врагов внешних. Вся наша история – тому подтверждение.

Кто там еще был среди звёзд «нулевого дня» экономического форума в Питере? Ксения Собчак, демонстративно отрицающая законность воссоединения России и Крыма? Сергей Шнуров, отказывающийся от поездок на Донбасс? Почему именно они на мероприятии с участием топ-чиновников?

И да, сейчас появляются проплаченные статьи и посты, оправдывающие появление Дани Милохина на ПМЭФ. Мол, несчастный мальчик, сирота, а вы не цените его историю успеха. Но это ложь – потому что мальчик он совсем не простой, и история успеха его фейковая. Его метод достижения успеха в принципе максимально прост. А вот помочь тем, кто честно учился и честно работал – с этим в России сложнее. Так что не надо врать о милосердии к слабым – дело совсем в иных вещах: в том, чтобы создать поколение рабов.