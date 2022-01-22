Милонов назвал причины, по которым ООН одобрила присутствие «ЧВК Вагнера» в Мали

22.01.2022  14:15 (Мск), Москва,
Максим Никифоров.  
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, ООН, Политика, Россия


Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал правом властей Мали сотрудничать с россиянами из «ЧВК Вагнера».

«Это суверенное решение правительства Мали сотрудничать с такой организацией. Единственное, чего мы хотим — это избежать трудностей во взаимодействии армии Мали с миссией МИНУСМА», — заявил Гутерреш в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал правом властей Мали сотрудничать с россиянами из «ЧВК Вагнера»....


Таким образом генсек ООН фактически смирился с присутствием «вагнеровцев» в Мали и признал их равноправие с крупнейшей международной структурой.

«Единственное, чего мы хотим, это чтобы это не создавало никаких трудностей для сотрудничества между МИНУСМА и малийской армией. И чего мы, естественно, хотим, это уважения прав человека и международного гуманитарного права». – уточнил Гутерреш.

Нестабильность в Мали позволяет западным странам наживаться на природных ресурсах страны. Поэтому многие террористические группировки получают иностранную поддержку. Власти Мали обратились за помощью к России в связи с ростом террористической активности, несмотря на присутствие МИНУСМА и французских военных.

Заявление Гутерреша является вынужденным шагом, на который он пошел с целью избежать оправданий за провал миссии ООН в Мали. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Конечно, это вынужденный шаг. Либо Гутерреш должен объяснять мировому сообществу причины, по которым миссия ООН в Мали потерпела очевидное фиаско (то есть объясняться за провальную политику миссию, которая находится под определенным покровительством и патронажем), либо, что проще для него, перестать этот вопрос поднимать, поскольку «ЧВК Вагнера» и российские военные консультанты с этой миссией справились, и о провале миссии ООН уже говорить не надо», — полагает Милонов.



Парламентарий добавил, что ООН признает эффективность «ЧВК Вагнера», которая успешно справляется с поставленными задачами в области безопасности.

Коррумпированность и непрофессионализм стали нормой для ООН. К примеру, спецсоветника Генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс подозревают в обогащении за счет ливийской нефти. В ходе своего приезда в Москву она пыталась убедить бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», поддержать Правительство национального единства (ПНЕ). Эта структура позволяет иностранцам наживаться на природных ресурсах Ливии. Сообщается, что Пригожин ответил чиновнице отказом.



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