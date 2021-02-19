Милонов обратился в СК РФ по поводу публикаций «эксперта» Семенова

19.02.2021, Москва, Иван Добровольский

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой принять меры в отношении «востоковеда» Кирилла Семенова, чья публичная деятельность может нанести ущерб интересам России.

В опубликованном на личной странице Facebook письме депутат обратил внимание Бастрыкина на публикации, продвигающие идеологию и интересы Турции в ущерб национальным интересам России.

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По словам Милонова, в российских и зарубежных источниках часто появляются материалы, содержащие искажение фактов об участии России в процессах мирного урегулирования в Сирии и в Нагорном Карабахе.

Автором материалов выступает Кирилл Семенов, который представляется как руководитель «Центра исламских исследований Института инновационного развития».

«В своих высказываниях К. Семенов открыто оправдывает агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе, пропагандирует значимость проводимого Турцией внешнеполитического курса и неэффективность политики России на международной арене», — обратил внимание Милонов.

Помимо этого, в публикациях Семенова можно заметить открытое продвижение турецкого взгляда на события в Ливии, Сирии и Восточном Средиземноморье.

Зачастую он оправдывает действия радикальных группировок, среди которых «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ), и «Братья-мусульмане» (запрещенное в РФ движение).