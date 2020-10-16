Милорад Додик почтил память изуверски замученной бошняками сербской семьи

16.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик и градоначальник Нового Сараево присутствовали на открытии в Мильевичах памятника девяти зверски убитым боевиками Армии БиГ представителям семьи Тешанович.

Об этом сообщает телеканала РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эту семью безжалостно убили нелюди, и будь проклят каждый, кто убил ребенка – неважно, с какой стороны, – сказал Додик. – Покойный патриарх Павел сказал, что когда убивают ребенка, убивают весь мир, а здесь погибли трое детей. Пусть будут прокляты все, кто совершил это преступление, и пусть справедливость настигнет их!».

Памятник погибшим девяти членами семьи Тешанович был возведен в 2018 году на личные средства тогда еще президента Республики Сербской Милорада Додика.

Преступление против сербских мирных жителей в деревне Ледичи, включая членов семьи Тешанович, было совершено вечером 3 июня 1992 года членами так называемой Армии БиГ, завербованными в Сараево, а также соседями-мусульманами из соседней деревни Дейчичи.

В ходе карательной акции были убиты десять членов семьи Васич, вся семья Тешанович, состоящая из девяти человек, три члена семьи Миовчич, а также Саво Кеньич и Сладжана Секулич. Самой старшей жертвой была Икония Васич, которой было 92 года, а самым младшим – 18-месячный Милун Тешанович, у которого, согласно заключению патологоанатома, изуверы сломали руки и ноги.

Деревня была разграблена, сожжена и разрушена, и почти все следы сербского присутствия в этом районе были уничтожены. Впоследствии боевики превратили село во временный лагерь для сербов, который действовал до 10 июня.

К 2001 году были эксгумированы останки 24 жертв. Скелеты были в основном неполными, некоторые черепа были обнаружены отдельно от тел. Согласно отчету Министерства внутренних дел Республики Сербской, жители Ледича были убиты самым жестоким образом: их резали, вешали и душили.