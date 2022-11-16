Милорад Додик в третий раз вступил в должность президента Республики Сербской

16.11.2022  09:33 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Босния, Выборы, Дзен, Политика, Республика Сербская


Милорад Додик принёс присягу президента Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины), и в третий раз в истории вступил в эту должность, которую ранее разнимал в 2010-2018 годах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В главном городе Республики Сербской, Баня-Луке, 15 ноября состоялась учредительная сессия Народной Скупщины (парламента) РС. На нём торжественную присягу принесли новоизбранные депутаты парламента, а также президент Республики Сербской Милорад Додик и член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Желька Цвиянович, которая до этого четыре года была президентом РС.

Милорад Додик принёс присягу президента Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и...

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Цвиянович и Додик.

На заседание также были приглашены спикер парламента Сербии Владимир Орлич и посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

После сессии парламента во Дворце Республики состоялась передача обязанностей президента РС. В своем обращении после церемонии Милорад Додик напомнил, что находится на этой должности уже в третий раз, но ныне Республику Сербскую ждет непростое время, требующее единства и сплоченности.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Милорад Додик и его партия, Союз независимых социал-демократов, победили на выборах в Республике Сербской.

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