Милорад Додик заявил о поддержке Дональда Трампа

23.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Боснийский член Президиума БиГ Милорад Додик считает, что если действующий президент США останется на своем месте, это устроит сербов и Республику Сербскую.

Об этом политик заявил телеканалу МИС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В телеинтервью Додик сообщил, что неоднократно отправлял письма Трампу и членам его администрации, чтобы донести до американского президента и его соратников сербскую правду о происходящем на Балканах.

«Важно, что я обращаюсь напрямую к американскому президенту и сообщаю ему о некоторых важных вопросах, потому что бошняки через свои общины в США навязывают неправильное восприятие боснийской повестки, клевеща и сатанизируя сербов», – сказал Додик.

Додик отметил, что его поддержка Трампа связана с неоднократными заявлениями президент США о политике невмешательства во внутренние дела других стран.

«США не отказались от вмешательства, но это потому, что самому Трампу до сих пор не удалось продвинуть свою политику на внутреннем уровне по определенным причинам, среди прочего, и из-за «глубинного государства», – заявил лидер боснийских сербов. – Я не хочу вмешиваться и указывать сербам в Америке за кого голосовать, но ясно, что если Трамп остается президентом, это устроит сербов и Республику Сербскую».

Напомним, что Милорад Додик находится под персональными санкциями США за свою последовательную патриотическую и независимую позицию.