Милош Бикович прожил день как курсант Военной академии

12.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Популярный сербский и российский актер прожил сутки вместе с курсантами третьего и четвертого курса Военной академии Сербии.

На этот шаг актер пошел для того, чтобы впоследствии органично играть роли военных.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», рабочий день в Военной академии для Милоша Биковича начался с утреннего смотра и поднятия флага в кадетском строю. Далее последовали тренировки на полосе препятствий пехоты и занятия по рукопашному бою в спортивном центре. Актер имел возможность попробовать свои силы в стрельбе в тире, а также убедиться в качестве кухни, которая ежедневно готовит еду для будущих офицеров сербской армии.

«У армии и военнослужащих особый образ мышления, кодекс поведения и система ценностей, и я приехал в Военную академию, чтобы познакомиться с этим и, в некотором смысле, улучшить себя как актера и подготовиться к некоторым предстоящим ролям. Сегодня я имел возможность и честь стоять в одном ряду с курсантами, когда был поднят флаг. Это то, что можно изобразить в кино, но когда человек тут и когда он это чувствует, что-то срабатывает внутри тебя…

Это то, что я заберу отсюда, а остальное – эти замечательные молодые люди, которые, и вы можете увидеть это в их глазах, умственно, физически, духовно просто замечательные люди. Они действительно наша гордость», – поделился своими впечатлениями о дне, проведенном с курсантами Бикович.

Курсант-третьекурсница Анджела Вучкович сказала, что для нее и ее коллег большая честь, что знаменитый актер Милош Бикович был в одном строю ними и тренировался вместе на полосе препятствий пехоты.

«Мы в восторге от того, как легко он пересек полосу препятствий и как бесстрашно сталкивался с трудностями. Он непосредственный, интересный и остроумный. У меня сложилось впечатление, что он придерживается правильных ценностей и уважает армию», – отметила девушка.