Милов проиграл очередной суд предпринимателю Евгению Пригожину
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин 31 мая получил решение суда по делу о защите чести и деловой репутации. Суд встал на сторону бизнесмена и признал, что сторонник Алексея Навального Владимир Милов публиковал в Сети недостоверную информацию об истце.
О решении суда сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».
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Дело было построено вокруг публикации от 15 октября 2020 года, в которой Милов опубликовал ложные сведения, порочащие деловую репутацию Пригожина.
Теперь сторонник Навального обязан в течение десяти дней удалить дискредитирующую истца информацию из сети. В противном случае он уплатит неустойку в объеме одной тысячи рублей в день.
Помимо этого, Милов должен выплатить 60 тысяч рублей компенсации, а также госпошлину.
Ранее Милова уже обязывали к выплате компенсации по аналогичному иску петербуржца.
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