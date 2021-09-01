Мимика Зеленского и Байдена на переговорах: Что поразило наблюдателей

01.09.2021 23:58 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Открытая часть долгожданных для Украины переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне превратилась в настоящее шоу мимики – наблюдатели изучают необычное выражение лиц президентов во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Сами по себе заявления в присутствии журналистов носили дежурный характер («борьба с российской агрессией» и «Северным потоком», вступление в ЕС и НАТО в неопределенной перспективе и т.п.). К слову, было заметно, что американскую прессу это явно не интересовало – журналисты выкрикивали вопросы об Афганистане.

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Куда забавнее было наблюдать за поведением Зеленского – заметив, что Байден снял маску, украинский президент тоже открыл лицо, но долго не мог сообразить, куда деть средство защиты. Зеленский вертел снятую маску в руках, слушая вступительную речь хозяина Белого дома. Украинский президент при этом то кивал с загадочным лицом в зал, то строил подобие гримас – вероятно, пытаясь изобразить понимание перевода с английского.

В целом происходило нечто подобное тому, что ранее было во время его встречи с предыдущим американским президентом – Дональдом Трампом, когда Зеленский тоже явно ощущал себя не в своей тарелке.

«Сбылась мечта Зелебобика: лизнул руку своего Белого Господина. Гляньте, с какой преданностью он смотрит в глаза Бидону, едва не сползая с кресла, которое явно вдвое больше, чем нужно под его мелкую жопку. А Бидон не удосужился даже заучить те несколько тезисов, которые нужно было произнести на камеру. Читает себе по бумажке», – язвительно комментирует киевский адвокат Татьяна Монтян.

А политолог Владимир Корнилов, напротив, обратил внимание на мимику американского президента.

«Лицо Байдена, когда он заговорил о «евроатлантических и евроинтеграционных перспективах Украины», – указал эксперт на кадр с начала переговоров.

С юмором переговоры Зеленского и Байдена комментировали и в лагере украинских националистов. Так, обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий обнаружил, что прямо в ходе встречи от лица президента США в его твиттере выходили официальные заявления – правда, посвященные не Украине, а проблемам здравоохранения в Техасе.

«А вы говорите, что Байден спит на встречах! Он не то, что не спит – он даже твиты писать успевает прямо в процессе встречи!» – язвительно комментирует Голобуцкий.

А спикер праворадикальной группировки «УНА-УНСО» Назар Приходько не скрывает раздражения итогами переговоров.

«Коротко о встрече Байдена с Зеленским: Меморандумы, намерения, перспективы и проспекты. Из реального – 60 миллионов долларов военной помощи плюс «Джавелины». Приятно, впрочем, «Талибану» оставили техники и вооружения на 85 миллиардов!» – негодует националист.

Невесело итоги поездки Зеленского в США оценивает и скандальный депутат Алексей Гончаренко.

«Встреча скорее поражение, чем победа… Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого, что мы хотим, не было, было – мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили… Транзит газа через нашу ГТС будет остановлен. Все эти меморандумы и обещания это хорошо и нужно. Но в 2024 транзит будет полностью остановлен. Уже нужен план, что мы собираемся делать? И как? …Вывод такой: Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины. Это грустно, но радует что уже совсем скоро 2024, и эпоха Зеленского закончится», – подбадривает «порохоботов» Гончаренко.

Не известно, что изменится в Киеве к 2024 году, а пока что у США есть свои вполне шкурные интересы, связанные с Украиной. Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на один из пунктов обнародованного по итогам переговоров совместного заявления: «Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников».

«Этому идиоту Штаты сжиженный газ напарят?» – изумляется Шарий.

Учитывая недавнюю историю закупки Украиной угля в Пенсильвании – сценарий для Киева вполне реальный.

Как бы там ни было, но государственные украинские СМИ вовсю стараются представить визит в Вашингтон как большой прорыв Зеленского. Созданный его офисом телеканал «Дом» уже объявил поездку киевской делегации не иначе как «исторической».

В качестве доказательства важности переговоров ведущая «Дома» напомнила, что Байден, в отличие от других президентов США, «знает, где Украина находится на карте». Про украинские аферы в энергетическом секторе Украины с участием членов семьи нынешнего американского лидера на канале Зеленского благоразумно не упомянули.

Сам же Зеленский уехал из Белого дома без комментариев для прессы.