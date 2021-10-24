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24.10.2021 18:27 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Политика, Россия
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Минченко: Балтийско-Черноморская дуга представляет всё большую угрозу

Три фактора кардинально меняют ситуацию в Черноморском регионе и делают ее все более нестабильной....

Три фактора кардинально меняют ситуацию в Черноморском регионе и делают ее все более нестабильной.

Об этом политолог Евгений Минченко заявил на  научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2021», которая прошла в Севастопольской государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое – это фактор Турции. Она выступает в роли страны-реваншиста. Президент Эрдоган прямо говорит, что уже никто не должен опираться на итоги Второй Мировой войны. Турция претендует на пересмотр миропорядка, установленного по ее итогам, откровенно и не стесняясь.

Второе – это выстраивание балтийско-черноморской дуги, в которую входят страны Балтии, Украина, Молдова. Она представляет для России все большую угрозу. Особенно с учетом все большей милитаризации Украины.

Третье – это отсутствие правил игры. У стран региона отсутствуют договоренности по поводу того, каким образом выстраивать отношения. Это создает большую опасность», – сказал Минченко.

Целью конференции было создание постоянно действующей экспертной площадки для обсуждения и выработки механизмов преодоления возникающих в регионе вызовов и угроз, обмена мнениями и содействия развитию и процветанию Черноморского региона, Крыма и Севастополя как неотъемлемой части РФ.

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