Минченко: Балтийско-Черноморская дуга представляет всё большую угрозу
Три фактора кардинально меняют ситуацию в Черноморском регионе и делают ее все более нестабильной.
Об этом политолог Евгений Минченко заявил на научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2021», которая прошла в Севастопольской государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первое – это фактор Турции. Она выступает в роли страны-реваншиста. Президент Эрдоган прямо говорит, что уже никто не должен опираться на итоги Второй Мировой войны. Турция претендует на пересмотр миропорядка, установленного по ее итогам, откровенно и не стесняясь.
Второе – это выстраивание балтийско-черноморской дуги, в которую входят страны Балтии, Украина, Молдова. Она представляет для России все большую угрозу. Особенно с учетом все большей милитаризации Украины.
Третье – это отсутствие правил игры. У стран региона отсутствуют договоренности по поводу того, каким образом выстраивать отношения. Это создает большую опасность», – сказал Минченко.
Целью конференции было создание постоянно действующей экспертной площадки для обсуждения и выработки механизмов преодоления возникающих в регионе вызовов и угроз, обмена мнениями и содействия развитию и процветанию Черноморского региона, Крыма и Севастополя как неотъемлемой части РФ.
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