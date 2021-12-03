«Минченко Консалтинг» оценили Беглова в новом рейтинге устойчивости губернаторов

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Холдинг «Минченко Консалтинг» опубликовал XI рейтинг политической устойчивости российских губернаторов. Аналогичное исследование проводилось полгода назад. В нём оцениваются главы регионов, причем по установленным критериям. Соответственно, устойчивость чиновника зависит от количества набранных им баллов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов по результатам оценки набрал 15 баллов и попал в «желтую зону», свидетельствующую о проблемах в регионе и шатком положении градоначальника. Ему удалось получить высокие оценки по критериям «Большие проекты» и «Политбюро 2.0».

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Это означает, что в Северной столице реализуются крупные инвестиционные проекты при участии федерального центра, курируемые Бегловым. По другим критериям политологи охарактеризовали петербургского губернатора как рядового функционера с очень низкими управленческими возможностями.

Издание «Блокнот» уже обращало внимание на предыдущий рейтинг «МК». Тогда Беглов получил такое же количество баллов. Кроме того, журналисты писали, что высокие баллы по некоторым показателям свидетельствуют о сильной зависимости градоначальника от федерального центра и кризисе. Последний проявился в сохранении негативных тенденций, а также проблемах, оставшихся и сегодня.

Издание обращало внимание на то, что администрация города просрочила строительство Витебской развязки для ШМСД на два года. Также отмечалось отсутствие развития метро. Эта тенденция сохранилась и сегодня.

На сегодняшний день разработка проектной документации для участков ШМСД по-прежнему затягивается, а форма инвестиционного проекта не выбрана. Ситуация с метро стала ещё хуже.

Если федеральный центр перестанет поддерживать Беглова, то, по мнению редакции, его баллы снизятся с 15 до 6, что обеспечит ему попадание в «красную зону». За этим, вероятно, последует скорая отставка.

По данным СМИ, низкая оценка позиционирования губернатора связана с его слабой коммуникацией с жителями города и неспособностью организовывать и контролировать работу профильных ведомств. Из-за этого, например, в осенне-зимний период обострилась проблема капремонта домов. В городе осыпаются фасады и прорывает трубы, а люди регулярно остаются без отопления, но работа «Фонда капитального ремонта» так и не оптимизирована.

В последние дни особенно проявилась плохая организация работ коммунальных служб Смольного. Работники не успевали чистить дороги от последствий пришедших в конце ноября снегопадов. В итоге неубранная наледь и снег приводили к ДТП, дорожным заторам и травмам горожан. Для многих петербуржцев неудовлетворительная уборка стала «нервным триггером».

В сложившихся обстоятельствах в городе сформировался системный управленческий кризис, который Беглов не может разрешить. Из-за этого падает не только его рейтинг, но и уровень доверия петербуржцев, что может привести к скорой отставке губернатора.