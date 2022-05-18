Минцифры: 80% покинувших Россию после начала СВО граждан вернулись в страну

18.05.2022  12:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия


В Россию вернулись подавляющее большинство тех, кто выехал из страны после начала боевых действий на Украине.

Об этом в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По информации Шадаева, об этом сообщают представители российских сотовых операторов.

«Буквально в конце прошлой недели мы получили анализ операторов связи нашей «большой четверки» мобильных операторов, которые дали нам анализ, сколько сим-карт уехало с момента начала специальной военной операции, и сколько из них вернулось. В этом смысле цифры обнадеживающие, 80% сим-карт, которые уехали с 24-го февраля, вернулись в страну. В этом смысле можно говорить о том, что только 20% у нас сейчас, из тех, кто поддался порыву, не вернулись», – заявил Шадаев.

Бывший сотрудник Администрации президента России Модест Колеров в своем блоге назвал вернувшихся в страну россиян предателями:

«Слабо, предатели? Слабо! Около 80% обладателей сим-карт российских операторов связи, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, уже вернулись обратно в страну, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев».

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