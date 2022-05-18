Минцифры: 80% покинувших Россию после начала СВО граждан вернулись в страну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Россию вернулись подавляющее большинство тех, кто выехал из страны после начала боевых действий на Украине.

Об этом в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации Шадаева, об этом сообщают представители российских сотовых операторов.

«Буквально в конце прошлой недели мы получили анализ операторов связи нашей «большой четверки» мобильных операторов, которые дали нам анализ, сколько сим-карт уехало с момента начала специальной военной операции, и сколько из них вернулось. В этом смысле цифры обнадеживающие, 80% сим-карт, которые уехали с 24-го февраля, вернулись в страну. В этом смысле можно говорить о том, что только 20% у нас сейчас, из тех, кто поддался порыву, не вернулись», – заявил Шадаев.

Бывший сотрудник Администрации президента России Модест Колеров в своем блоге назвал вернувшихся в страну россиян предателями:

«Слабо, предатели? Слабо! Около 80% обладателей сим-карт российских операторов связи, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, уже вернулись обратно в страну, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев».