Минцифры озаботились «глубоким внедрением» RuStore в гаджеты Android. Российские видеохостинги на «паузе»

В правительстве РФ озаботились прошивкой в смартфоны на базе Android в России отечественного магазина приложений RuStore.

Помимо этого гаджеты должны продаваться с обязательно предустановленными отечественными приложениями среди которых нет ни одного видеохостинга. Кто сможет исправить эту ситуацию в России?

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Министерство цифрового развития опубликовало документ, в соответствии с которым магазин приложений RuStore должно быть не просто предустановлено на всех смартфонах, продаваемых в России, но и, так сказать, «вшито в систему». Проделать подобное технически можно только на телефонах на базе Android, о чем, собственно, и говорится в проекте постановления правительства.

Собственно, там же можно прочитать и то, зачем это нужно представителям исполнительной власти в России – сегодня на Андроид-гаджетах предустановлено 19 приложений российского производства – от возрожденной древней ICQ и «Одноклассников» до Яндекса и «МойОфис. Документы».

Прошивка магазина приложений – это уже xто-то новенькое и совсем из другой оперы. Правда не выглядит как нечто удивительное – после введения санкций против компании Huawei с гаджетов их производства пропали все Гугл-сервисы и…. предустановленные Google Play очень быстро сменились на AppGallery. Причем последнее все больше и больше совершенствуется. Видимо точно такую же систему предлагают и российские чиновники, только магазин приложений другой.

Однако стоит обратить внимание и на то, что на Андроид-смартфонах (в большинстве случаев) в качестве предустановленных программ зачастую идут иностранные видеохостинги YouTube или, скажем, TikTok и российского аналога этим сервисам пока не существует в природе.

Среди упомянутых выше 19 обязательных приложений нет ни одного видеосервиса – только на ПК законодатель обязует устанавливать RuTube, который, все-таки, не является полноценной заменой хостинга от Google.

Откровенно говоря, ни одна из попыток «игры в отечественный YouTube» не удалась. Сегодня видеосервисами могут похвастаться разве что Dzen и VK да упомянутый выше видеохостинг от Газпром-медиа и ни один из них не выполняет всех функций.

Мало того, имеет очень мало общего с американским гигантом в системе поощрения блогеров и даже технических «фишках». У кого-то они предусмотрены, но не работают как надо, у кого-то даже цели такой не было. Создается такое впечатление, что действуют по принципу: «Крутит видео? Ну и ладно, зачем что-то еще?» Потому с американского видеосервиса никто и не уходит.

Правда создание собственного, отличного от зарубежных аналогов, видеохостинга в России, все же, ведется. Так, в феврале 2023 года был объявлен конкурс «Видеопереворот» с очень солидным призовым фондом в 100 млн рублей.

Разработчикам предлагается создать с нуля собственный продукт, который бы отвечал всем современным требованиям, обладал бы собственным ИИ, банком хранения данных, системой и так далее. Пока принимаются заявки – сейчас они приняты от 22 участников, сами же заявки будут приниматься до середины апреля.

Судя по амбициям и предложению дальнейших инвестиций в продукт проекта – победителя, намерения создать собственный видеосервис у организаторов не шуточные. Так, инвестиционный потенциал (помимо 100 млн призового фонда) составляет полмиллиарда рублей и возможность дальнейшей работы в команде.

Темпы и огромные денежные вливания говорят о том, что уже в следующей редакции закона о предустановленных программах на смартфоны может появиться новый продукт от отечественных программистов и это будет не один из многочисленных «клонов» YouTube, а нечто совершенно новое.