Минцифры пора понять: бывшие кибермошенники давно превратились в террористов – IT-эксперт

Новости Украины

Мошенники, которые ранее занимались лишь кражей личных данных, в условиях войны перешли к откровенному терроризму на территории Российской Федерации, подвергая конкретной опасности жизни граждан.

Об этом во время круглого стола заявил IT-эксперт Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас нас больше беспокоят темпы развития войны. Мы находимся в состоянии войны, и в том числе – в информационном пространстве, в цифровом. Полностью сменилась модель угроз. Что это означает: то, что мы видим, мы постоянно анализируем социальные сети, работаем со всеми нашими силовыми структурами по этому поводу – мошенничество больше не является такой угрозой. Это надо понимать. Все мошенники, которые раньше занимались кражей персональных данных (на самом деле кражей персональных данных, надо понимать тоже, занимались инсайдеры, то есть сисадмины, айтишники, айти директора и так далее), так вот, все мошенники, которые этим занимались, сейчас перешли в область терроризма. Простой пример: раньше внедрить шифровальщик в среду крупной корпорации стоило 100-200$ у этих мошенников, те, кто платил эти деньги рассчитывали дальше собирать выкуп за то, чтобы расшифровать зашифрованные данные. Сейчас это стоит 1000-3000 $, потому что никто зарабатывать не собирается. Собираются причинять вред», – рассказал Ашманов.

Он подчеркнул, что на Украине создан огромный киберкапитал, который полностью переключился на войну, организовывая теракты с убийствами на территории России.

«На самом деле, на это сейчас работает вся инфраструктура на Украине. Надо понимать, что вообще русскоязычные хакеры, которые были долгое время пугалами, на 80% состоят из украинцев и прочих наших соседей по СССР, это не обязательно русские. На Украине сейчас дикое поле, там никогда последние 10-15 лет не было выдачи в принципе, поэтому там развелся гигантский киберкапитал, и он сейчас весь переключился на войну. Соответственно, угрозы возникают совершенно другие. Это угрозы саботажа и реальные физические угрозы жизни. У нас уже начались теракты с убийствами на территории России», – объяснил эксперт.

Ввиду вышесказанного он на конкретном примере объяснил, что общество не до конца понимает всю опасность ситуации. Пару недель назад в их компанию позвонил помощник военкома из Люберец, и так как их сотрудник работает допоздна, решил прислать ему повестку по «WhatsApp».

«То есть ему пришла в голову блестящая идея – никуда не ходить, разослать миллион повесток, какая-то конверсия будет, и в результате кто-то не поймёт, что это юридически ничтожные действия, и придёт. Но проблема не в этом, а в том, что для выполнения плана этот человек послал повестку нашего будущего бойца, если того призовут прямо в запрещённую у нас компанию «Фейсбук», а, следовательно, в американскую разведку, а это наш прямой враг. То есть, он «спалил» персональные данные будущего бойца нашей армии, и он этого не понимает. Потому что, а что тут такого – «WhatsApp»-то у всех есть. То, что WhatsApp вражеский, и он знает всё окружение будущего бойца – родных, близких, детей, даже в голову не пришло помощнику военкома», – рассказал Ашманов.

«Поэтому, поскольку модель сменилась полностью, нам нужно делать что-то другое. То, что делало Минцифры, которое вообще продвигает интересы бизнеса, потому что у него задача развить отрасль, нам нужно полностью менять психологию и менять цели, потому что у нас сейчас цели военные. Да, мы называем это СВО, но на той стороне никто себя не ограничивает и воюет с нами напрямую», – заключил IT-эксперт.