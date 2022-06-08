Минцифры совместно с РЖД планируют обеспечить интернетом все железные дороги РФ

В сентябре этого года будет представлена программа покрытия интернетом всей железнодорожной инфраструктуры Российской Федерации.

Об этом на заседании Совета Федерации РФ заявил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе часа вопросов было отмечено, что перемещаясь поездами РЖД, пассажиры сталкиваются с отсутствием интернета. Только по официальным данным эта проблема задевает свыше 1 миллиарда пассажиров в год.

«К сожалению, в отличие от тех же автомобильных дорог общего пользования, доступ на инфраструктуру железной дороги ещё более усложнён, там действует своя регуляторика. Операторам иногда, даже когда они готовы ставить базовые станции, это не всегда просто.

Мы договорились с РЖД, с Белозеровым Олегом, о том, что мы делаем сейчас отдельную большую программу вместе с операторами мобильной связи, вместе с РЖД, как мы будем, в какой последовательности и с какими приоритетами покрывать железные дороги. Эту программу мы представим в сентябре этого года», – сказал Шадаев.