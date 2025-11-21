Миндич отдыхает: в Киеве проворачивается афера по приватизации крупнейших госкомпаний

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские коррупционеры специально вгоняют в убытки крупнейшие энергетические предприятия страны, чтобы потом их приватизировать.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Министр экономики Соболев на фоне коррупционного скандала предложил приватизировать акции «Энергоатома». Теперь ты понимаешь, к чему во многом идет политика Министерства экономики, наблюдательных советов и так далее. Почему они не смотрят на коррупцию? Чтобы приватизировать, сказав, что это неэффективное управление, убыточное. И ведь эта же история не только с «Энергоатомом», а и с «Нафтогазом», и именно через Минэкономики», – сказал Попенко.