Миндич отдыхает: в Киеве проворачивается афера по приватизации крупнейших госкомпаний
Украинские коррупционеры специально вгоняют в убытки крупнейшие энергетические предприятия страны, чтобы потом их приватизировать.
Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Министр экономики Соболев на фоне коррупционного скандала предложил приватизировать акции «Энергоатома». Теперь ты понимаешь, к чему во многом идет политика Министерства экономики, наблюдательных советов и так далее.
Почему они не смотрят на коррупцию? Чтобы приватизировать, сказав, что это неэффективное управление, убыточное. И ведь эта же история не только с «Энергоатомом», а и с «Нафтогазом», и именно через Минэкономики», – сказал Попенко.
«То есть эти реформаторы, они для себя определили первые два предприятия, которые нужно поставить на приватизацию, и переподсоединили их на Соболева, который сидит в Минэкономики.
Чтобы сделать их убыточными через коррупционную схему. Два предприятия, где огромные убытки. Туда же, я так понимаю, хотят засунуть и «Укрэнерго». Кудрицкий этим плотно занимался, загоняя предприятие в убытки, в прошлом году был объявлен технический дефолт.
И в итоге на фоне этого всего Соболев конкретно подтверждает, какую задачу они себе ставят: приватизация самых лакомых кусочков», – подытожил он.
